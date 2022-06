Festa d’estate a Nisida, visite guidate gratuite sull’isola chiusa al pubblico

Un evento speciale per celebrare l’arrivo dell’estate si terrà a Nisida domenica 19 giugno. L’isolotto di Napoli che normalmente è chiuso al pubblico, aprirà le sue porte per una passeggiata all’insegna della cultura e della scoperta.

FESTA D’ESTATE A NISIDA, VISITE GUIDATE GRATUITE

Ad annunciarlo è la cooperativa sociale Nesis che da anni opera presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida dove gestisce e finanzia, all’interno della struttura detentiva, le attività del laboratorio di ceramica ed è finalizzata a migliorare le condizioni economiche, sociali e formative di tanti giovani che versano in uno stato di difficoltà. L’evento si chiama “Festa d’estate a Nisida con Nesis”:

“Una mattinata speciale e sull’isola, abitualmente chiusa al pubblico, per illustrare le attività che attualmente la animano e la storia e i “luoghi letterari e culturali” che l’hanno vista protagonista nei millenni.

Scopriremo insieme un nuovo percorso nella natura che porta al “Giardino dei poeti” ed è prevista una visita allo showroom della Cooperativa Sociale Nesis che esporrà le ceramiche ‘Nciarmato a Nisida, realizzate dai giovani detenuti nel laboratorio interno all’Istituto Penale per i Minorenni dell’isola“.

La cooperativa spiega anche come partecipare all’evento:

“Per aderire è necessario inviare una mail all’indirizzo radarcomunicazione@gmail.com indicando IN QUESTO RIGOROSO ORDINE E FORMATO:

– COGNOME e NOME (Cognome prima del nome);

– ETA’;

– TARGA DEL VEICOLO (indispensabile per accedere senza multe alla ZTL di Nisida) e avere il parcheggio gratuito sull’isola.

– INDIRIZZO MAIL DI TUTTI I PARTECIPANTI.

– L’ORARIO PRESCELTO PER IL SENTIERO: Primo gruppo: ore 9; secondo gruppo: ore 10; terzo gruppo: ore 11;

– DISPONIBILITA’ ALTRI ORARI: (Suggeriamo di indicare eventuale disponibilità per gli altri orari qualora fosse esaurito quello preferito).

Non saranno prese in considerazione richieste arrivate incomplete o con formati diversi.

– : Ricordiamo che non sarà possibile accedere all’isola senza la conferma ricevuta via mail (sarà inviato un messaggio all’indirizzo mail comunicato, entro il venerdì precedente la data dell’evento, Attenzione: verificate anche nella cartella “spam” e in quella ulteriore “messaggi indesiderati” degli indirizzi comunicati in fase di registrazione).

Nella mail troverete tutte le istruzioni utili per accedere all’isola, parcheggiare, ed effettuare il check-in. Vi invitiamo a leggere con attenzione il regolamento. La disponibilità di posti è limitata e le richieste saranno accettate in rigoroso ordine di arrivo, fino ad esaurimento. Gli elenchi delle persone autorizzate e delle targhe degli autoveicoli saranno inoltrate alla Direzione dell’Istituto Penale per i Minorenni e alle autorità competenti per le opportune verifiche. La polizia penitenziaria controllerà gli accessi a Nisida e le targhe per la ztl.

Potranno partecipare alla visita solo coloro che avranno ricevuto MAIL DI CONFERMA e relative istruzioni che saranno spedite agli indirizzi di posta elettronica indicati entro il venerdì precedente la data dell’evento.

E’ disponibile parcheggio gratuito (verrà illustrato nel messaggio di conferma). Bisognerà arrivare sull’isola almeno 30 minuti prima dell’orario prenotato ed effettuare il CHECK-IN presso lo SHOWROOM Nesis delle ceramiche griffate Nciarmato a Nisida. La visita è totalmente gratuità ma sarà possibile ACQUISTARE LE CERAMICHE prodotte all’interno dell’Istituto di Pena Minorile, nel laboratorio gestito dalla Cooperativa sociale Nesis, per sostenere le attività in favore delle ragazze e dei ragazzi disagiati.

Restano in vigore tutte le norme anti covid:

– La visita sarà limitata a 1 ora per ciascun gruppo, al fine di garantire l’accesso e il distanziamento tra le persone.

– Il percorso nella natura dell’isola prevedrà la visita della terrazza panoramica (anfiteatro naturale) e al sentiero dei poeti e alle aree che garantiscono distanziamento.

– Sarà obbligatorio l’uso della mascherina IN TUTTI I LUOGHI AL CHIUSO e nei luoghi all’aperto su indicazione dell’organizzazione nelle fasi dell’evento che prevedono la presenza di più persone.

· L’organizzazione si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento l’evento (per condizioni meteo avverse o qualsivoglia altro motivo a discrezione dell’organizzazione, limitare il percorso o la durata della permanenza sull’isola, sia in caso di inottemperanza delle regole indicate, sia per avverse condizioni meteorologiche o per altri motivi e ad insindacabile decisione (in questi casi comunicheremo eventuali annullamenti e variazioni tramite l’indirizzo mail comunicato in fase di registrazione, verificate la cartella posta indesiderata).

· L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose sull’isola.

– Si consiglia un abbigliamento informale e comodo in considerazione del passaggio sulla terrazza naturale in terreno.