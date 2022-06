Posillipo, in vendita villa dell’Ottocento con vista mozzafiato su Capri

La villa in vendita a Napoli si trova a Posillipo. Si tratta di uno splendido gioiello dell’Ottocento di circa 1.500 mq. Inoltre possiede un suggestivo terrazzo a livello di 170 mq e 2mila mq di giardino privato con affaccio sulle isole del Golfo di Napoli.

Posillipo, villa dell’800 in vendita

“La villa – spiega l’annuncio della Fabrizio Berti Immobiliare – è inserita ad arte in uno dei paesaggi più belli del Mediterraneo“. L’immobile offre infatti una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, da Capri al Vesuvio.

“Appena si varca la porta d’ingresso si rimane senza fiato alla vista di un immobile unico, completamente immerso nella macchia mediterranea, circondato da querce, olivi, ortensie, rose iceberg, rose arbustive antiche, lavanda perovskia, con un bel panorama sul mare, sicuramente unico al mondo, impossibile in questo posto non essere coinvolti dallo stupore, dalla meraviglia, dalla magia dei mutevoli colori, profumi, odori, che si susseguono senza sosta“.

“Una casa per amanti della natura e dei suoi ritmi, per chi ama la pace e il silenzio e allo stesso tempo è cosciente che in pochi minuti può raggiungere il centro città. La villa, che si presta ad un comodo frazionamento in sette unità, ha uno stile classico con pavimenti dell’epoca, mosaico veneziano, parquet in rovere, camini rivestiti di marmi pregiati, infissi e porte di legno, nel salone il soffitto è a volte a crociera, è composta da 12 camere da letto, 10 bagni. E’ circondata da un parco privato di circa 2000 mq, con un giardino curatissimo e imponenti alberi secolari, ed uno splendido panorama che va da Capri al Vesuvio. Nel piano sottostante ci sono mq 400 di cantine, che prendono area da delle bocche di lupo”, conclude l’annuncio.