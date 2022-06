Schianto nella notte al Corso Umberto, auto finisce contro impalcatura: chiuso al traffico

Questa notte una vettura al Corso Umberto ha impattato contro l’impalcatura di uno stabile di sette piani.

L’impalcatura è stata fortemente danneggiata. La Protezione Civile, immediatamente intervenuta sul posto con la Polizia Locale ha disposto l’immediata chiusura al traffico del tratto di corso di Corso Umberto dall’incrocio con Via Mezzocannone fino a piazza Nicola more in entrambe le direzioni di marcia fino a quando non sarà messa in sicurezza la struttura che è di proprietà privata.

Per le prossime 48 ore il traffico sarà deviato su percorsi alternativi.