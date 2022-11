La Funivia di Posillipo riapre dopo 30 anni: sarà ristorante di lusso con vista mozzafiato

La Funivia di Posillipo diventa un ristorante di lusso. Quella che ufficialmente si chiamava Funivia Posillipo Alto – Mostra d’Oltremare riapre dopo 30 anni, ma non per trasportare i passeggeri: la stazione superiore è stata infatti acquistata da un imprenditore napoletano, Salvatore Maresca, che la trasformerà in un ristorante gourmet dalla vista mozzafiato sulla città di Napoli.

La Funivia di Posillipo ha cessato l’attività di trasporto dei passeggeri negli anni Sessanta: in soli sei minuti si poteva raggiungere Fuorigrotta, e viceversa. Successivamente l’ente proprietario, la Mostra d’Oltremare, ha affittato la stazione di via Manzoni come ristorante, il quale tuttavia è stato chiuso negli anni Novanta. Tre decenni dopo quindi quella stessa struttura verrà destinata alla stessa funzione, ma con diversi presupposti: prima di tutto di tratterà di un ristorante gourmet, e poi il locale non sarà più fitto, essendo stato acquisito dalla nuova proprietà.

L’edificio sarà ristrutturato secondo le caratteristiche originarie architettoniche

L’edificio sarà ovviamente ristrutturato e riqualificato insieme a tutta l’area di pertinenza. La vendita è stata possibile grazie al benestare della Soprintendenza ai Beni Culturali, che già nel 2014 aveva dato parere positivo a patto che venissero assicurate la conservazione e l’integrità del bene, oltre alla garanzia di ripristino delle caratteristiche originarie architettoniche degli edifici.

Un ristorante della Funivia di Posillipo: tre piani, terrazze e giardini

L’edificio della ex Funivia di Posillipo si trova sul promontorio della collina, presso via Manzoni 310, poco distante dal Parco Virgiliano. La struttura è costituita da tre piani al cui interno vi sono numerosi locali, con terrazze, giardini e un’area verde dalla superficie totale di circa 1000 metri quadri.