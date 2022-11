Napoli allagata, si fermano i Tram. Rovesci violenti flagellano le strade già dissestate

Il maltempo mette le strade di Napoli in ginocchio. Il ciclone Poppea, o tempesta di Santa Cecilia, si sta abbattendo sulla città le cui strade sono allagate in più punti con gravi disagi alla circolazione. Anm ha comunicato sui social la sospensione temporanea dei Tram 1 e 4 a causa dell’allagamento della sede tranviaria. Sarà così finché la situazione non migliorerà.

Allagamenti a Napoli: i rovesci improvvisi e violenti flagellano le strade

I rovesci sono improvvisi e violenti, il vento soffia a 50 nodi: in queste condizioni sarebbe meglio restare al chiuso anche considerate alcune notizie di cronaca degli scorsi anni in cui alcune persone hanno perso la vita in seguito a crolli determinati dal maltempo a Napoli. Una città che è generalmente troppo fragile, troppo poco curata, lasciata a se stessa in balìa dei cambiamenti climatici che provocano fenomeni meteorologici sempre più aggressivi.

Buche e voragini sempre più numerose e insidiose

Per strada ci sono soltanto i veicoli delle persone costrette a scendere di casa per andare a lavoro. Gli scooter, che sono tantissimi a Napoli, sono rimasti spenti perché è troppo azzardato circolare su due ruote, non solo per il cattivo tempo in sé ma anche per le voragini stradali già numerose e che adesso sono nascoste dall’acqua.