Ancora una giornata di disagio per gli utenti della Linea 1, quelli abituali ma anche chi avrebbe desiderato prendere la Metropolitana per visitare la città, come i tanti turisti che ormai ogni fine settimana siamo abituati a vedere in città. Solo venerdì scorso ANM aveva annunciato la chiusura di oggi, 14 febbraio, dalle 9.15 fino alle 16.55 per il collaudo di un nuovo treno, lo stesso per il quale la Linea 1 era stata già chiusa il 9 febbraio.

Linea 1 chiusa per collaudo del nuovo treno: turisti spaesati

Se i napoletani sono abituati a comunicazioni improvvise e disagi vari, la chiusura è stata troppo improvvisa invece per i visitatori che non conoscendo la città e non sapendo come ovviare al problema, restano spaesati e con il timore di perdere una giornata di vacanza o magari il treno o l’aereo di ritorno verso casa. “E ora che cosa succede? Riapre?”, si chiede qualcuno alle prese con un disservizio comunicato sui social ma non sulle saracinesche delle stazioni.

Metro Linea 1 di Napoli chiusa: le corse alternative

Durante la sospensione dell’esercizio sarà possibile ricorrere ai seguenti principali servizi di superficie alternativi:

– Piscinola-Garibaldi > linea R5

– Piscinola-Vomero > linea 180

– Piscinola-Dante-Museo > linea C67

– Frullone-Dante-Museo > linea 168

– Ospedali-Vomero-Dante-Toledo > linea 139

– Ospedali-Dante-Toledo-Municipio-Università > linea 204

– Vomero-Dante-Museo > linea 147

– Garibaldi-Municipio > linea R2

– Piscinola-Chiaiano-Frullone-Ospedali > linea 665 (servizio sostitutivo linea 1)