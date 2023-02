Napoli aiuta la Turchia: partita una nave con cibo, abiti e giocattoli per le vittime del terremoto

MSC Aurelia Napoli. La nave è in partenza da Napoli, diretta al porto di Iskenderun, a sud della Turchia.

MSC Aurelia Napoli: aiuti per la Turchia

A bordo è stato imbarcato un carico di beni di prima necessità e materiale sanitario raccolto da MSC Foundation insieme a Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus. MSC Aurelia trasporterà anche capi invernali e magliette termiche donati dal Vaticano.

I prodotti saranno distribuiti alla popolazione di Kilis, dove il team emergenze di Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus collabora con le associazioni Joy for children e e Salaheddini Eyyubi Yardim Dernegi, già operative da diversi anni al confine turco-siriano.

Arrivata in Turchia MSC Aurelia, con oltre 1000 posti letto in cabina, resterà ormeggiata a disposizione delle autorità, per ospitare gli sfollati come alloggio di emergenza.

“Ringraziamo MSC Cruises e MSC Foundation per questa importante e preziosa sinergia, che ci consente di portare ulteriore aiuto concreto alle popolazioni turche e siriane. Per continuare ad aiutare abbiamo bisogno di fondi: stateci vicino, insieme possiamo fare la differenza nella vita di chi soffre”, hanno scritto dalla fondazione.

Materiale medico per le emergenze, farmaci ad uso pediatrico, integratori, prodotti per l’igiene, giocattoli e pennarelli per i bambini. A questi si aggiungono oltre 30 pallet di cibo a lunga conservazione, pasta e bevande giunti in mattinata dai magazzini di Genova oltre a coperte e abiti.