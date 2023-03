Giro d’Italia, 10 milioni per rifare le strade a Napoli. Chiusure al Corso Vittorio Emanuele

Il corso Vittorio Emanuele parzialmente chiuso per quasi due mesi per consentire la realizzazione dei lavori in vista del passaggio del Giro d’Italia. Per oltre un mese, dal 06 marzo al 14 aprile, è stato anche istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta in via Cristoforo Colombo, carreggiata lato palazzi, sempre per consentire il rifacimento stradale.

Giro d’Italia 2023 a Napoli: corso Vittorio Emanuele parzialmente chiuso per 2 mesi

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza in cui istituisce dal 6 marzo 2023 al 28 aprile 2023, in corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Piedigrotta e piazzetta Cariati, nei tratti di volta in volta interessati dal cantiere:

– dalle ore 7:00 alle ore 20:00, il senso unico alternato regolato da movieri;

– il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

Nell’ambito dell’evento ciclistico Giro d’Italia 2023 è stata programmata una tappa che prevede la partenza e l’arrivo nella Città di Napoli. Per garantirne la buona riuscita sono stati stanziati 10 milioni di euro per il rifacimento stradale. In particolare tra gli interventi ammessi sono presenti i seguenti lavori: manutenzione straordinaria di tratti ammalorati di via Acton (tratto in cubetti) e via Cesario Console; manutenzione straordinaria di via Cristoforo Colombo; manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele.

Le cinque fasi dei lavori

I lavori si svolgeranno in cinque fasi che sono le seguenti:

– fase 1 – dal 27 febbraio al 03 marzo: attività di sistemazione (ripristini di cordoni, zanelle e caditoie) propedeutiche alla successiva fase di ripavimentazione stradale;

– fase 2 – dal 06 marzo al 18 marzo: fresatura e posa di binder, con inizio lato Piazzetta Cariati;

– fase 3 – dal 20 marzo al 01 aprile: attività di sistemazione (messa i n quota di chiusini, ripristini cordoni, zanelle e caditoie);

– fase 4 – dal 03 aprile al 08 aprile: posa di tappetino stradale e segnaletica orizzontale;

– fase 5 – dal 17 aprile al 28 aprile: segnaletica orizzontale.

Le fasi da 2 a 5 saranno eseguite a traffico aperto con cantieri mobili progressivi, istituendo il senso unico alternato, con l’impiego di movieri a monte e a valle del tratto interessato, lungo il quale saranno sospesi gli stalli di sosta, laddove presenti, e le fermate ANM interessate. Eventuali stalli riservati alle persone diversamente abili saranno di volta in volta posizionati a monte e a valle dei cantieri mobili.