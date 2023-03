Napoletani dal cuore d’oro, per comprare gli ovetti alla figlia lascia la spesa: uomo in fila paga per lei

Napoli, lascia la spesa per comprare gli ovetti alla figlia. La storia è stata raccontata in un post pubblicato da un utente nel gruppo Facebook “Abitanti di Capodimonte e non”.

Napoli, lascia la spesa per comprare gli ovetti alla figlia

L’uomo racconta che mentre era in fila alla cassa di un supermercato di Napoli ha visto davanti a lui una mamma con la figlia piccola che aveva giusto i soldi per saldare il conto. Così pur di accontentare la figlia che voleva gli ovetti di cioccolato ha lasciato un po’ di spesa, tra cui farina, pasta e fagioli.

Così l’uomo in questione ha finto di aver preso per sbaglio questi beni di prima necessità e dopo averli pagati li ha dati alla donna sperando che non si offendesse.

“A VOLTE BASTA POCO“, scrive l’uomo nel post. “Oggi ero in un supermercato del nostro quartiere di cui non faccio nome per una questione di dignità e privacy, mentre mi avvicino alla cassa davanti a me c’era una giovane mamma con sua figlia, tutto normale se non fosse che mentre stava pagando vedo che aveva pronta una sola banconota da 20 euro. Arriva il conto 19.85 giusto giusto, ma mentre stava per pagare la figlia prende degli ovetti Kinder ed il conto supera i 20 euro“, ha proseguito.

“La mamma allora tenta di dissuadere la figlia a prenderli ma lei le vuole, inizia a piangere, a quel punto inizia a togliere beni di prima necessità che aveva comprato per accontentare la bambina, tra cui farina, pasta e 2 barattoli di fagioli per quadrare il conto. Io ero prossimo al pagamento, prendo la merce scartata gliele metto in busta facendo finta che le avevo comprato per sbaglio e le dico “le prenda lei, ho fatto un piccolo errore e non ho tempo per il rimborso sempre se non si offende” lei mi ringrazia e vado via“, continua.

“Scrivo questo post semplicemente per farvi capire che molto spesso basta poco per aiutare non offendendo la dignità di nessuno, e basta parlare dei soliti spari e cose brutte di questa città, perché noi Napoletani siamo soprattutto questo“, conclude.