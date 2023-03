Infortunio per Osimhen. Una pessima notizia arriva al termine dell’allenamento sostenuto oggi dal Calcio Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno, dove gli azzurri stanno preparando la sfida di domenica sera in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20,45 contro il Milan, valida per la 28esima giornata di Serie A.

Osimhen si è infortunato, salta Napoli-Milan. Champions a rischio

Il centravanti azzurro e capocannoniere del campionato Victor Osimhen, infatti, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro e non ci sarà domenica sera per Napoli-Milan. Il nigeriano è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva, così come riportato dal comunicato ufficiale diramato dal club azzurro. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.

Non sarà della partita dunque il numero 9, che era volato in Africa la scorsa settimana per prendere parte agli incontri della propria nazionale (entrambi contro la Guinea-Bissau) validi per le qualificazioni alla prossima Coppa delle nazioni africane. L’attaccante aveva disputato interamente entrambe le partite, senza accusare apparenti problemi. Una tegola che colpisce duramente la squadra e desta molta preoccupazione, soprattutto in vista della doppia sfida di Champions League che vedrà il Napoli opporsi ai rossoneri di Stefano Pioli il 12 ed il 18 aprile prossimi.

Il secondo infortunio della stagione per Osimhen

È la seconda volta in stagione che Osimhen salta una o più sfide di campionato per infortunio. Il primo stop obbligato in stagione era arrivato al 40′ del match di Champions League del 7 settembre disputato al Maradona contro il Liverpool, poi finito 4-1 per gli azzurri. Nelle 6 partite senza di lui (4 di campionato e 2 europee) Di Lorenzo e compagni riuscirono comunque ad ottenere il massimo, lasciando solo le briciole agli avversari.

Victor e quella maschera persa al rientro dall’Africa

Proprio durante il rientro dal viaggio in Africa, Osimhen aveva smarrito la sua ormai celebre maschera protettiva, diventata un vero e proprio amuleto per lui. Un talismano che lo aveva trasformato in supereroe agli occhi dei supporters partenopei. Un’amara fatalità questa, che scatenerà tutti gli scongiuri del caso da parte dei tifosi azzurri, pronti a vivere il momento più esaltante della propria storia recente.