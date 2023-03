Osimhen ha perso la maschera: cosa è successo. La soluzione contro il Milan

Disavventura per Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ha infatti perso la maschera protettiva che utilizza durante le partite, nel viaggio di ritorno dopo il match disputato contro la Guinea Bissau. Proprio qualche giorno prima il numero 9 azzurro aveva dichiarato in un’intervista televisiva che la maschera oramai era diventata parte del suo personaggio, e che non l’avrebbe tolta più nonostante non ne avesse più alcun bisogno medico.

Osimhen: “La maschera è parte del mio look, non la toglierò più”

Ad Elegbete Tv Sports, Osimhen aveva dichiarato: “La maschera oramai è parte del mio look, così come lo sono i capelli tinti di giallo. Ai tifosi del Calcio Napoli piace, quindi penso proprio che non la toglierò più, anche se adesso non ne avrei più bisogno dal punto di vista medico. Il popolo partenopeo si sta dando molto da fare con la mia immagine, tra torte, pizze, drink e addirittura sushi. I napoletani mi dimostrano tanto affetto, allo stadio quando faccio gol e non solo”.

La nuova maschera sarà pronta in tempi record

Victor Osimhen ha iniziato ad indossare la maschera protettiva dopo un violento scontro di gioco con il difensore Skriniar avvenuto nel novembre del 2021 durante un match contro l’Inter. Il talento nigeriano riportò in quell’occasione fratture multiple scomposte all’orbita e allo zigomo sinistro. Dopo un delicato intervento chirurgico, l’equipe medica condotta dall’ortopedico Roberto Ruggiero, realizzò il famoso dispositivo protettivo, prodotto poi in una seconda versione.

Lo staff di Ruggiero, su richiesta dello stesso Osimhen, sta provvedendo in queste ore a realizzare una nuova maschera in tempi record per accontentare l’attaccante in modo che possa indossarla già domenica sera nella sfida al Milan in programma allo stadio Maradona. Se così non fosse, Victor sarebbe ‘costretto’ a indossare la vecchia.

Anche Meret indosserà la maschera per un mese

Anche il portiere del Napoli Alex Meret sarà costretto ad indossare una maschera simile a quella di Osimhen. Il numero 1 azzurro, dopo un colpo al naso rimediato nell’ultima sfida di campionato vinta dagli azzurri per 4 a 0 a Torino contro i granata, dovrà portare per circa un mese la speciale protezione in carbonio.