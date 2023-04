Una Pasqua meravigliosa a Napoli: 200 uova sospese regalate a bambini malati e bisognosi

Anche nel 2023 si ripete a Napoli la tradizione dell’Uovo Sospeso. Per il quarto anno consecutivo la Fondazione ANT (Associazione Nazionale Tumori) è stata protagonista dell’iniziativa ispirata ad una Pasqua da vivere nel segno della condivisione e della solidarietà vera per chi soffre.

A Napoli 200 Uova di Pasqua sospese a bambini malati e bisognosi

Duecento uova di Pasqua sospese sono state consegnati ad altrettanti bambini che hanno bisogno di momenti di leggerezza, di un sorriso, di vivere una normalità di cui purtroppo sono privati a causa di diverse problematiche: c’è chi deve affrontare una grave malattia, chi delle situazioni familiari complesse e così via.

Un’occasione per moltiplicare la solidarietà con un unico gesto che anche quest’anno ha trovato tantissimi sostenitori tra aziende e privati cittadini che hanno scelto di donare ad ANT il corrispettivo di un uovo di cioccolato, poi consegnato dai volontari della Fondazione ad associazioni che operano sul territorio di Napoli e Caserta.

La consegna dell’uovo sospeso nel Teatro di San Carlo

Mercoledì 5 aprile, nella splendida cornice del Teatro di San Carlo, accolti dalla Direttrice Emmanuela Spedaliere e dal Presidente di Sanitansamble Antonio Lucidi, i bambini ed i ragazzi delle orchestre e del coro del Rione Sanità e di Forcella hanno festeggiato la Pasqua con le uova sospese raccolte da ANT consegnate alla fine di una visita guidata nel tempio della musica. Un momento di festa che ha visto insieme diverse realtà che lavorano sul territorio: Altra Napoli, Sanitansamble, Cora, l’Associazione dei Maestri Presepiai di San Gregorio Armeno. Sono arrivati anche i saluti del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi portati dal capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore.

Cittadini e imprenditori hanno aderito al progetto Uovo Sospeso

Al progetto Uovo Sospeso hanno aderito tanti cittadini ed è stato generosamente sostenuto anche da alcuni imprenditori campani come Gaetano Ambrosca (Prezioso Casa), Cristiano Allegro (Allegro Impianti), Rosario Cristaldi (Epsilon srl) e Umberto Daniele (Enginfo Consulting) e Iorio Trasporti, da sempre impegnati in attività di responsabilità sociale sul territorio. Le Uova sospese raccolte sono state consegnate anche alle bambine e ai bambini seguiti dalla Parrocchia SS Giovanni e Paolo di Napoli e alla Cooperativa Eva di Caserta, con la collaborazione dei volontari del Rotaract Club “Luigi Vanvitelli”.

Tutti i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT che attualmente opera tra Napoli e Caserta con un’équipe multidisciplinare composta da 3 medici, 3 infermieri e 2 psicologhe.

Il delegato di ANT della Campania, Antonio Imbrogno, ha espresso la sua gratitudine verso chi ha aderito all’iniziativa: “Ancora una volta la sinergia tra territorio e le realtà no profit si è rivelata vincente, dimostrata dal calore con cui è stata accolta l‘iniziativa dell’uovo sospeso e la collaborazione con le altre associazioni. Grazie alle aziende e ai cittadini che hanno scelto di sostenere ANT donando un sorriso e un momento di gioia a chi ne ha bisogno. Un ringraziamento sincero va anche ai tanti che hanno scelto di festeggiare la Pasqua con i doni solidali di ANT. Le richieste di assistenza in Campania sono in costante crescita e solo grazie ai sostenitori è possibile continuare a portare le cure necessarie ai pazienti che ne hanno bisogno”.