URGENTE/ Auto esplosa in Tangenziale, serve sangue per Fulvio: è uno studente del CNR

È corsa disperata alle donazioni di sangue per Fulvio Filace, ragazzo di 25 anni coinvolto nell’incidente in cui un’auto è esplosa sulla tangenziale di Napoli provocando delle ustioni su tutto il corpo.

Raccolta di sangue per Fulvio Filace

Fulvio viaggiava a bordo di un prototipo, un esperimento per la creazione di motori sostenibili. Residente a san Giorgio a Cremano, stava svolgendo un tirocinio presso il CNR. Purtroppo il mezzo è esploso provocando un incendio che l’ha condotto in fin di vita. Fulvio Filace è attualmente ricoverato, in coma, all’ospedale Cardarelli: serve sangue per permettere ai medici di riattaccargli gli innesti cutanei.

Domani, 27 giugno, ci saranno i volontari Avis in Piazza Troisi a San Giorgio a Cremano, oppure si può andare a donare al Cardarelli specificando la donazione per Fulvio Filace. Va bene qualsiasi gruppo sanguigno.

L’incidente sulla Tangenziale di Napoli

Come reso noto dai testimoni che si trovavano sul posto, lo scoppio sarebbe avvenuto improvvisamente, senza nessun tamponamento né perdita di controllo da parte del guidatore. Il 25enne è stato sbalzato fuori dall’auto mentre la donna, seduta al suo fianco, sarebbe rimasta bloccata all’interno, rimanendo avvolta dalle fiamme. Pare che entrambi facessero parte del personale dell’istituto motori del Cnr: lei con un ruolo importante di primo ricercatore, lui alle prime armi in quel ruolo.