VIDEO/ Auto esplosa in tangenziale: 25enne sbalzato dall’auto, donna in pericolo di vita

Nel pomeriggio di ieri un auto del Cnr è esplosa mentre era in transito sulla tangenziale di Napoli causando il ferimento di due persone, un uomo e una donna rimasti ustionati: a diffondere il video che mostra la vettura in fiamme è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli.

Auto esplosa in tangenziale a Napoli: il video

L’automobile avrebbe preso fuoco poco dopo l’ingresso di corso Malta, in direzione Pozzuoli. Pare che trasportasse bombole con materiale infiammabile, probabilmente ossigeno. Lo scoppio è avvenuto in pieno giorno, tra le 13:30 e le 14:00.

A bordo due persone, un uomo di 25 anni e una donna di 66, che sono rimasti gravemente ustionati e attualmente sono ricoverati al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli. Stando a quanto si apprende, entrambi avrebbero riportato ustioni su tutto il corpo.

La prognosi è riservata ma, come rende noto Il Mattino, i medici sembrano particolarmente preoccupati per le condizioni della 66enne che presenta ustioni sull’80% del corpo e viene considerata in serio pericolo di vita.

“Ho sentito telefonicamente alcuni parenti delle due vittime a cui ho espresso la mia solidarietà. Altresì ho chiesto al Cnr di sapere chi aveva autorizzato un simile trasporto in un’auto, in pieno giorno e a temperature elevatissime. Vorrei capire se tutto ciò è avvenuto seguendo protocolli specifici, se l’auto e il trasporto erano in sicurezza e chi aveva chiesto ai due passeggeri di effettuarlo” – dichiara Borrelli.

Come reso noto dai testimoni che si trovavano sul posto, lo scoppio sarebbe avvenuto improvvisamente, senza nessun tamponamento né perdita di controllo da parte del guidatore. Il 25enne è stato sbalzato fuori dall’auto mentre la donna, seduta al suo fianco, sarebbe rimasta bloccata all’interno, rimanendo avvolta dalle fiamme. Pare che entrambi facessero parte del personale dell’istituto motori del Cnr: lei con un ruolo importante di primo ricercatore, lui alle prime armi in quel ruolo.