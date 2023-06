Lisa è stata ritrovata, la turista scomparsa da Napoli è al sicuro in ospedale: come sta

E’ stata ritrovata Lisa Cairns, la turista scozzese che si trovava con la sua famiglia a Napoli per trascorrere le sue vacanze e scomparsa nel nulla improvvisamente. Stando a quanto si apprende dalla madre, sta bene ed è stata accompagnata in ospedale per alcuni accertamenti.

Ritrovata Lisa Cairns: come sta la turista scomparsa da Napoli

“Lisa è stata trovata, è al sicuro, la polizia e il personale medico la stanno controllando. Vi aggiornerò più tardi, volevo solo dire che è al sicuro” – è il messaggio della mamma, Flo Jenkins, postato sui social poche ore fa.

Era stata proprio lei a lanciare l’allarme sulla scomparsa della figlia che aveva fatto perdere completamente le sue tracce nella mattinata del 27 giugno, abbandonando l’appartamento preso in affitto dalla famiglia nella zona di Mergellina.

Lisa, affetta da schizofrenia, non aveva portato nulla con sé, nemmeno le medicine che abitualmente assumeva. Di qui l’appello disperato della madre: “Lisa non si fa vedere da quando ha lasciato l’appartamento alle 8 di mattina. Non ha niente con sé, con questo caldo, e soffre anche di schizofrenia quindi non so come farà. Spero solo che la Polizia o chiunque la veda possa aiutare. Starà male senza medicine, per favore cercate se siete in giro per Napoli”.

Al momento non si hanno notizie approfondite riguardanti il ritrovamento. Non si sa perché Lisa si è allontanata né dove si trovava quando è stata identificata. Sarebbe, poi, stata trasferita presso la struttura ospedaliera più vicina per sottoporsi ad alcuni controlli.

Soltanto ieri la madre aveva chiesto aiuto alla cittadinanza per trovare un alloggio che potesse ospitarla, avendo dovuto spostare la data di partenza, non potendo lasciare Napoli senza sua figlia. Per fortuna, la vicenda si è conclusa per il meglio, con il ritrovamento di Lisa che finalmente potrà riabbracciare i suoi cari.