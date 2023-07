Da Napoli il volo diretto per Rovaniemi, la città di Babbo Natale: biglietti da 49 euro

Arriva il volo diretto tra Napoli e Rovaniemi, la città di Babbo Natale. Buone notizie per tutti i campani amanti del freddo e del villaggio di Santa Claus: ad annunciare la novità è la compagnia aerea EasyJet che dal 16 dicembre inaugurerà la tratta aerea tra l’aeroporto di Napoli Capodichino e la città Rovaniemi (Finlandia), luogo famoso proprio per il villaggio di Babbo Natale. Un’occasione per adulti e bambini per vivere qualche giorno in un luogo molto diverso dalla propria Napoli.

Volo diretto da Napoli a Rovaniemi, la città di Babbo Natale

La tratta “esordirà” ufficialmente il 16 dicembre e per il resto dell’inverno avrà una cadenza di 4 partenze settimanali (2 da Napoli e 2 da Rovaniemi) nelle giornate di mercoledì e sabato. Sul sito sono stati resi noti anche i prezzi ed è già possibile prenotare un volo. I prezzi variano tra i 49 euro (del 10 gennaio) al massimo di 120 euro (nella settimana tra Natale e Capodanno). Naturalmente sono prezzi odierni che dunque potrebbero aumentare con l’avvicinarsi del mese di dicembre, perciò per chi sogna questo viaggio conviene prenotare già da subito. La possibilità che si registri il sold-out in tempi brevi è quasi certa.

Parte. anche la tratta Napoli-Aqaba per il Mar Rosso

Oltre gli amanti del freddo, Easyjet regala una nuova meta agli amanti del mare. Infatti la compagnia aerea ha dato il via anche alla tratta aerea Napoli-Aqaba da cui ha il via un tour alla scoperta di altri posti della Giordania, come Petra e il deserto Wadi Rum, attrazioni famose in tutto il mondo. Il primo viaggio sarà il 12 novembre e anche in questo caso le partenze saranno in totale 4 (2 da Napoli e 2 da Aqaba), nelle giornate di martedì e domenica. Per ora i prezzi sul sito non sono ancora noti ma saranno resi pubblici a breve ma con tutta probabilità saranno simili a quelli imposti anche per la tratta verso Rovaniemi.