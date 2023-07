VIDEO/ Scandalo a Bacoli, sesso in strada davanti ai passanti: arrestati i due esibizionisti

Una coppia di esibizionisti ha deciso di dare sfogo ai propri bollenti spiriti nel bel mezzo della strada. È successo a Bacoli, appartenente all’area metropolitana di Napoli, la sera di sabato 22 luglio 2023. I due sono stati poi individuati ed arrestati dalle forze dell’ordine locali, dopo le numerose segnalazioni ricevute dai passanti, che hanno denunciato prontamente la scena. L’episodio ‘hot’ è stato ripreso dagli smartphone degli increduli passanti, ed è stato segnalato dalla pagina Facebook “Bacoli Futura”, che ha commentato così l’accaduto: “Sesso in strada a Bacoli! Ieri sera a Bacoli due giovani improvvisamente hanno messo in opera scene di sesso per strada in via Miliscola nei pressi della rotonda del Cycas che porta verso i lidi. Il tutto è stato subito immortalato con i cellulari dalle tante persone che a quell’ora erano per strada con i due giovani che non hanno tenuto a freno i loro bollenti spiriti. Altro che turismo di qualità! A Bacoli regnano Anarchia, Degrado e Abbandono”.

Sesso in strada a Bacoli, arrestati i protagonisti dello scandalo hot

La pagina ha poi pubblicato un altro post, nel quale ha segnalato l’arresto dei due giovani esibizionisti. Ecco il testo integrale: ”

“Una botta alla volta! É un evento storico. Una coppia di esibizionisti internazionali ha scelto Bacoli (tra tutte le città flegree) per celebrare la performance dell’anno. Bacoli torna protagonista. É l’Amore che si celebra in strada. Non accadeva da 40 anni. Prima di noi c’è chi ha pensato di denunciarli. Di farli addirittura arrestare. Ringrazio tutti i cittadini che hanno testimoniato con video e foto. Ringrazio il bar Cycas per la location. Uniti possiamo farcela. Una botta alla volta”.

Sesso in strada a Bacoli, il video dello scandalo hot ripreso dagli smartphone dei passanti