Sant’Antimo, uomo ferito in una sparatoria mentre era a bordo del suo scooter

Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato all’ospedale di Aversa con una ferita da arma da fuoco sul fianco. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la persona sarebbe stata accompagnata da uno sconosciuto.

Sant’Antimo, uomo di 37 anni ferito in una sparatoria in strada

Stando alle prime ricostruzioni fatte dai Carabinieri, i fatti sarebbero avvenuti a Sant’Antimo, comune della città metropolitana di Napoli del quale sarebbe originario l’uomo. Mentre si trovava a bordo del suo scooter, sarebbe stato affiancato da ignoti su altri ciclomotori, che avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco.

La vittima, dopo l’immediato bruciore al fianco accusato, sarebbe stata soccorsa da un passante. Dopo un primo sopralluogo sul posto, per la precisione in via Solimena, i militari hanno ritrovato sei bossoli di una pistola calibro 32 ed un bossolo appartenente ad una calibro 38. La persona colpita non è in pericolo di vita, ma è ancora ricoverata in quanto dovrà subire un intervento chirurgico. I Carabinieri delle caserme di Giugliano e di Sant’Antimo sono già all’opera per ricostruire la dinamica e trovare i colpevoli.