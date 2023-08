EAV, problemi alle linee elettriche: soppressi decine di treni tra Napoli e Torre Annunziata

Ancora soppressioni sulle linee della Circumvesuviana: questa volta la causa sono i problemi di tensione elettrica sull’impianto di San Giorgio a Cremano.

Soppressioni ai treni della Circumvesuviana per problemi elettrici

L’EAV, la società che gestisce le linee della Circumvesuviana, fa sapere che a causa di problemi di tensione elettrica dipendenti da Enel presso l’impianto di San Giorgio a Cremano, è stata costretta a sopprimere numerose corse nel tratto compreso tra Napoli e Torre Annunziata a partire da ieri, 28 agosto 2023.

I disservizi si sono prolungati fino a stamattina 29 agosto, quando nella prima mattinata ben tre corse sono saltate, lasciando momentaneamente sulle banchine turisti e pendolari. Il problema elettrico, che al momento non sembra essere del tutto risolto, ha comunque causato un ritardo a cascata sulle successive corse che si è andato accumulando con altre problematiche, tra le quali le condizioni meteo avverse, portando ad un ritardo di circa 15 minuti sui treni della tratta che va da Napoli a Sorrento.

I treni soppressi e quelli in ritardo

I “capricci” alla rete Enel hanno cominciato a pesare sul servizio dell’Eav a partire dal pomeriggio di ieri, quando il treno 11755 delle ore 17:56 da Napoli per Torre Annunziata ed il treno 11844 delle ore 18:45 da Torre Annunziata per Napoli sono stati soppressi. A seguire, sono saltate anche le seguenti corse:

il treno 11907 delle ore 19:08 da Napoli per Torre Annunziata ed il treno 11956 delle ore 19:57 da Torre Annunziata per Napoli;

il treno 11943 delle ore 19:44 da Napoli per Torre Annunziata ed il treno 12032 delle ore 20:33 da Torre Annunziata per Napoli.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Ed ancora questa mattina, sono stati soppressi i seguenti treni:

10707 delle ore 7:08 da Napoli per Torre Annunziata;

10720 delle ore 07:21 da T. Annunziata per Napoli;

10756 delle ore 07:57 da Torre Annunziata per Napoli;

11007 delle ore 10:08 da Napoli per Torre Annunziata;

11056 delle ore 10:57 da Torre Annunziata per Napoli;

11043 delle 10:44 da Napoli per Torre Annunziata;

11132 delle ore 11:33 da Torre Annunziata per Napoli;

11155 delle ore 11:56 da Napoli per Torre Annunziata;

11244 delle ore 12:45 da Torre Annunziata per Napoli;

11307 delle ore 13:08 da Napoli per T. Annunziata;

11356 delle ore 13:57 da T. Annunziata per Napoli.

L’elenco è aggiornato al momento in cui scriviamo ma potrebbero esserci ulteriori soppressioni nelle prossime ore: pertanto suggeriamo agli utenti che devono mettersi in viaggio in Circumvesuviana di informarsi attraverso i canali social dell’EAV o presso le stazioni di partenza.