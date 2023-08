Mezzi pubblici, da settembre aumenta il prezzo di tutti i biglietti: le nuove tariffe

Novità in vista per coloro che utilizzano i mezzi pubblici: dal primo settembre cambierà la tariffa di biglietti singoli ed integrati. La corsa singola passerà da 1,20 a 1,30 euro, quella ‘livello 2’, per spostamenti in ambito urbano su tratte di linee suburbane e agli spostamenti su linee su ferro di EAV e Trenitalia, da 1,40 a 1,50.

Il biglietto integrato di 90 minuti aumenterà invece da 1,70 a 1,80 euro, mentre il biglietto giornaliero Anm da 4,20 a 4,50, con quello integrato che passerà dai 5,10 ai 5,40. Resteranno invariati, invece, i costi dell’abbonamento settimanale (12,50 Anm e 16,00 integrato), mensile (35,00 Anm e 42,00 integrato) ed annuale ordinario (235,20 Anm e 294,00 integrato).

Biglietti Anm e UnicoCampania, dal 1° settembre aumentano i prezzi

Parte dal 1° settembre la variazione tariffaria dei biglietti per il trasporto pubblico locale che la Direzione Generale 8 – DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA’ – su impulso della DGR n.337 del 13-06-23 – con Decreto Dirigenziale n. 103 del 23/06/2023 ha adottato, in esecuzione del dettato normativo di cui all’art. 7 comma 1bis della L.R. n. 3/2002, che prevede il progressivo adeguamento delle tariffe agli andamenti dell’inflazione.

Resta invariato il costo degli abbonamenti, un modo di tutelare gli utenti abituali del trasporto pubblico locale che utilizzano il sette giorni, il mensile o l’annuale, per i propri spostamenti, riconoscendo la convenienza economica e la facilità di utilizzo dell’abbonamento rispetto all’acquisto del singolo biglietto.

Per l’ambito urbano di Napoli, la variazione è di 10 centesimi (da 1,20 euro a 1,30 euro) per la corsa semplice urbana ANM, mentre per gli spostamenti su linee suburbane e linee su ferro EAV e Trenitalia, si passa da 1,40 ad 1,50 euro. Il biglietto orario UnicoCampania Napoli passa da 1,70 a 1,80 euro.

A Salerno, invece, il biglietto orario passa da 1,50 a 1,60 euro. La tariffa per il servizio extraurbano Na 1 (spostamenti da e per Napoli con un comune diverso dal capoluogo oppure per spostamenti fra Comuni diversi quando è necessario effettuare un interscambio su Napoli) vede la corsa singola passare da 1,70 a 1,80 euro, mentre il biglietto orario aumenta da 2,40 a 2,60 euro. Per il servizio extraurbano Na 2 il biglietto aumenta da 2,40 a 2,60 euro, mentre quello orario passa da 2,90 a 3,10 euro.

Al fine di evitare disagi all’utenza, sarà possibile continuare ad utilizzare i titoli pre-acquistati fino ad esaurimento delle scorte personali.