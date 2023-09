Grave incidente per Maria Cacialli, ‘a Figlia d”o Presidente: “Sono miracolata. Lassù qualcuno mi ama”

Grave incidente stradale per Maria Cacialli, ‘a figlia d”o Presidente, titolare della celebre pizzeria nel centro storico di Napoli. A darne la notizia ed a raccontare la dinamica è la stessa donna che ha pubblicato sui social un video registrato dal letto dell’ospedale, dove è ricoverata insieme a suo marito Felice Messina.

Grave incidente per Maria Cacialli, ‘a Figlia d”o Presidente

“Ragazzi vi voglio ringraziare tutti perché ho visto il vostro affetto, i messaggi – afferma Maria Cacialli – Mi dovete scusare se non ho risposto a nessuno, ma non ce la faccio, credetemi. Me la sono vista brutta. Sono tornata da Roma, stavo andando verso Napoli. Un’auto a forte velocità ci ha tamponato e siamo andati a sbattere sui guard rail. Comunque la macchina sembrava una lavatrice”.

Come sta Maria Cacialli

“Quando ci hanno estratti – continua ‘a figlia d”or Presidente – mi sono rotta quattro vertebre del collo e quattro costole, in più mi hanno operato d’urgenza per un pneumotorace. Si era formata aria attorno ai polmoni. Mio marito sta peggio di me. Ce la caveremo. Come sempre, io speriamo che me la cavo. Grazie a tutti, vi voglio bene. Sono una miracolata, sono viva per miracolo. Lassù qualcuno mi ama”.

‘A Figlia d”o Presidente un’istituzione napoletana

Tantissimi sono i messaggi che stanno arrivando a Maria Cacialli, volto molto noto e titolare di una pizzeria che a Napoli è un’istituzione. Per fortuna sembra che le condizioni di salute dei coniugi non siano gravi nonostante le fratture e la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico.