VIDEO/ Napoli, scoppia un incendio in casa: muore un noto avvocato di 55 anni

Un uomo è morto in un incendio divampato in un’abitazione di via Suarez, strada di collegamento tra Piazza Leonardo e Piazza dell’Immacolata del quartiere Arenella di Napoli. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, 11 ottobre 2023.

Muore in un incendio a via Suarez

Ad essere stato avvolto dalle fiamme ed a trovare la morte è stato Giovanni Lippi, uomo di 55 anni che era tornato a vivere a casa con la madre e la badante di quest’ultima dopo essersi separato dalla moglie. Era un noto avvocato della zona ed aveva due figli. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: non si esclude l’ipotesi che sia stato proprio lui ad appiccare il fuoco poiché, a quanto sembra, stava vivendo un momento complesso.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso. Per Lippi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Hanno invece riportato soltanto un’intossicazione da fumo la badante e sua madre, Edvige Diamante Mauro, ex professoressa di matematica.



Si può sempre chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma è non mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti. Per questo si deve chiedere aiuto, esternare le proprie difficoltà, parlandone con i propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.