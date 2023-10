Il Palazzo Reale di Napoli sarà eccezionalmente aperto mercoledì 1° Novembre per la festa di Ognissanti: il giorno di chiusura sarà spostato a giovedì 2, mentre nel weekend torna l’ingresso gratuito per la prima domenica del mese e per la Festa dell’Unità Nazionale.

1° Novembre, Palazzo Reale sarà aperto: nel weekend ingresso gratis

In occasione della festa di Ognissanti, il prossimo mercoledì 1° novembre, il Palazzo Reale sarà eccezionalmente aperto al pubblico con i consueti costi e orari di apertura, mentre la chiusura settimanale sarà differita a giovedì 2 novembre. È un’opportunità unica per immergersi nella bellezza di questo straordinario patrimonio culturale.

Inoltre, sabato 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Palazzo Reale aprirà le sue porte gratuitamente a tutti i visitatori. Questa iniziativa è stata proposta per la prima volta quest’anno dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e si ripete dopo il successo delle aperture gratuite in occasione della Festa della Liberazione e della Festa della Repubblica. Con il 4 novembre che cade di sabato, e la prima domenica del mese al 5 novembre, si apre quindi un intero weekend nel quale scoprire una delle residenze simbolo della città di Napoli.

Paladino in mostra nelle stanze del Palazzo

Attualmente, al Palazzo Reale, potete ammirare la mostra “Paladino. I 104 disegni di Pulcinella” nella Galleria del Genovese, all’interno del percorso dell’Appartamento di Etichetta (Orario 9.00-20.00 con ultimo ingresso ore 19.00).

Il Museo Caruso, situato nella Sala Dorica, sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (ultimo ingresso alle ore 13,00). Per visitare il Museo Caruso il sabato e la domenica, è necessaria una prenotazione fino ad esaurimento posti per le 5 fasce orarie di visita con inizio ad ogni ora, dalle 9.00 alle 13.00, che potete effettuare direttamente in biglietteria o tramite il seguente link: Prenotazione Museo Caruso

La Galleria del Tempo, situata nelle Scuderie Borboniche e accessibile dal Giardino Romantico, sarà visitabile dalle ore 14.30 ‒ 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).