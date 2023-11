VIDEO/ Corsa folle sul lungomare di Napoli: auto contromano, sfiora un altro guidatore

È vera e propria follia sul lungomare di Napoli, a causa di un video che testimonia la corsa di un automobilista contromano nelle ore serali, invadendo la corsia opposta fino a rasentare il marciapiede. Il filmato è stato pubblicato su Tik Tok e ripreso dal deputato Borrelli che l’ha diffuso sui social per denunciare ancora come via Caracciolo e viale Dohrn diventino, di sera, quasi delle piste per auto da cosa.

Folle corsa contromano sul lungomare di Napoli

Un’azione dalla pericolosità elevatissima: non dimentichiamo infatti i numerosi incidenti, con altrettante morti, che sono accaduti in zona sia di giorno che di notte, ad opera di persone alle prese con velocità folli. Come non avere bene in mente l’episodio in cui ha perso la vita Elvira Zibra, che è stata investita da una moto che stava impennando mentre stava gettando la spazzatura al termine dell’orario di lavoro.

Il video pubblicato su Tik Tok

Francesco Emilio Borrelli riferisce che questo video è stato segnalato alle autorità: “Abbiamo immediatamente denunciato alla polizia postale l’episodio, il protagonista va rintracciato e pesantemente sanzionato. Poteva accadere una tragedia, assurdo decidere di mettere in pericolo la vita degli altri con tanta leggerezza, oltre che la propria. La bravata postata in rete poteva costare caro e sono troppo i giovani che sfidano la sorte per un pugno di like sui social”.

“Occorre mettere un freno a questa deriva e sanzionare duramente i protagonisti di queste inutili e rischiosissime imprese. Sono troppe le morti innocenti a cui abbiamo assistito in questi anni, come quella di Elvira Zibra, stroncata a soli 34anni da un centauro che impennava a tutta velocità in via Caracciolo. Soltanto adottando il pugno di ferro contro i criminali della strada riusciremo a frenare questa folle deriva”.