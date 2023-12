Natale a Napoli per Cesare Cremonini: “Città incredibile, accoglienza unica. Sto da Dio”

Cesare Cremonini a Napoli il giorno di Natale

Ha trascorso il giorno di Natale a Napoli Cesare Cremonini, il celebre cantautore bolognese che ancora una volta ha voluto esprimere il suo amore per la città partenopea, condividendo la meraviglia del Golfo attraverso un video diffuso sui social.

Natale a Napoli per Cesare Cremonini: “Città incredibile”

“Natale a Napoli in t-shirt. Wow. L’inquietudine di questa temperatura è risollevata dalla meraviglia di questa città incredibile che oggi splende e ci accoglie in un modo unico. Ciao Napoli, grazie. Sono con la mia manager e degli amici. Sto da Dio“ – dichiara il cantante.

In zona lungomare, dall’alto della terrazza con vista mozzafiato su Castel dell’Ovo, Cremonini ha voluto condividere con i suoi followers la bellezza di una città che non smette di stupirlo, regalandogli ogni volta emozioni incredibili. Non è, infatti, la prima volta che ne esalta pubblicamente la bellezza.

Era il maggio del 2021 quando il suo omaggio a Napoli aveva incantato tutti. Cremonini con gli occhi sognanti aveva cantato una delle sue più celebri canzoni da una terrazza di Posillipo, godendo di uno dei punti più panoramici della città: quel “questa sera sei bellissima”, indirizzato proprio a Partenope, risuonava tra cielo e mare regalando un vero e proprio spettacolo.

Pochi mesi fa, in occasione della sua visita al quartiere di Ponticelli, per l’inaugurazione del murale Io Vorrei, Cremonini aveva anche ricevuto in dono la maglia del Calcio Napoli: “Che regalo e come ti fa sentire bene la maglia originale di Diego stagione 1985/86. Lo stesso anno in cui ho iniziato ad andare allo stadio a tifare per il nostro Bologna! Grazie per questo regalo super super prezioso! La tengo stretta per la prima volta in cui sonerò allo Stadio Diego Armando Maradona! Siamo a Napoli. W Napoli”.