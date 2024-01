Napoletano Supremo Galattico, l’ultimo video virale su TikTok

Si chiama “Napoletano Supremo Galattico” il video che sta spopolando su TikTok e che ha già superato le 165 mila visualizzazioni e quasi 9000 like: realizzato con l’Intelligenza Artificiale generativa, in un minuto racconta attraverso una serie di immagini di una fantascientifica guerra interplanetaria nella quale i napoletani, con tutti i loro stereotipi, conquistano il mondo.

L’anno appena terminato ci ha abituati alle potenzialità delle IA generative: algoritmi che creano immagini partendo da richieste degli utenti. Come ogni strumento tecnologico, chiaramente, la sua bontà o meno dipende dall’uso che l’essere umano intende farne. Il canale TikTok “visionaryvibess” ha deciso di utilizzarla per creare un video nel quale i napoletani, in un universo distopico, diventano padroni del mondo e lo distruggono.

Il video è un’accozzaglia di stereotipi sulla napoletanità: pizza, mandolino e bandiere del Calcio Napoli a profusione nelle immagini create dall’Intelligenza Artificiale. Il primo prompt (cioè la richiesta che l’utente fa all’IA per generare l’immagine) è eloquente: “Crea un napoletano“. Il risultato è un giovane ben vestito con paglietta e Vespa sullo sfondo di quello che potrebbe essere il Palazzo Reale di Napoli, baciato dal sole.

Ma il creator non è contento e chiede: “Rendilo più napoletano“. Da qui è un susseguirsi di stereotipi: l’immagine generata è quella di un uomo baffuto con il Vesuvio alle spalle, vestito in maniera sgargiante ed appariscente in un chiassoso mercatino. E tutte le richieste, ed immagini successive, vanno a rafforzare lo stereotipo.

Pizza e mandolino conquistano il mondo: è la realtà (non virtuale)

Nel susseguirsi delle immagini, l’IA genera il “Napoletano Supremo Galattico”, ovvero l’estremizzazione del cittadino tipico napoletano: e secondo l’algoritmo si tratta di un uomo panzuto e tatuato, con la maglia del Napoli, vistose collane ed orologi d’oro, con il mare alle spalle, la pizza a sinistra ed il mandolino a destra. Una figura che, viaggiando su navi spaziali a forma di pizza, conquista la terra creando un pianeta a propria immagine e somiglianza marchiato con la “N” tipica della squadra partenopea.

Questo è ciò che l’Intelligenza Artificiale, ovviamente “istigata” da creator in cerca del like facile, tira fuori sulla città partenopea. Eppure, nonostante l’intento probabilmente ironico del video, si tratta di un contenuto immaginifico che, seppur virtuale, non si discosta troppo dal reale: sono proprio quelli gli elementi che hanno permesso a Napoli di conquistare simbolicamente il mondo intero. La sua storia, la passione dei suoi cittadini, i palazzi, la musica, incantano quotidianamente migliaia di turisti da ogni parte del globo.

E quella pizza, che l’IA grossolanamente disegna con le fette di salame rendendola più simile alle brutte copie d’oltreoceano, è un sogno gastronomico dal quale, con buona pace dei detrattori, nessun turista vorrebbe mai svegliarsi.