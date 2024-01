Napoli, corre come un pazzo e investe uno studente sulle strisce pedonali: è grave e in coma

Travolge uno studente universitario sulle strisce pedonali a Napoli, mentre sta procedendo a velocità sostenuta. Il giovane di 21 anni è stato operato all’Ospedale del Mare in codice rosso ed attualmente è in coma. In attesa dei rilievi del caso sull’eventuale assunzione di alcol o droga, al responsabile è stata ritirata la patente di guida.

Il fatto è accaduto ieri sera, intorno alle ore 23:00, in Corso Garibaldi all’altezza del civico 286. Il Reparto Specialistico di Infortunistica Stradale della Polizia Locale è intervenuto per effettuare i rilievi del caso. Una Peugeot 208, condotta da un giovane di 19 anni, stava percorrendo Corso Garibaldi con direzione Piazza Carlo III a velocità sostenuta. All’intersezione con Via Cairoli, all’altezza del civico 286, il veicolo ha investito un giovane di 21 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

A seguito dell’investimento la Peugeot ha terminato la corsa contro un’auto in sosta sulla parte opposta della carreggiata. Il giovane investito è stato sbalzato contro un’altra auto parcheggiata. Il pedone coinvolto nell’incidente, uno studente universitario di Piedimonte Matese, presente a Napoli per motivi di studio, è stato immediatamente trasportato presso l’Ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a cure mediche. A causa delle gravi lesioni riportate, è stato necessario un delicato intervento chirurgico in codice rosso. Attualmente, il giovane si trova in coma.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati a scopo investigativo. Il conducente della Peugeot, il 19enne responsabile dell’investimento, è stato sottoposto ad accertamenti urgenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche e tossicologiche. In seguito a tali accertamenti, la patente di guida è stata ritirata.