Cardito tifa The Kolors a Sanremo, il sindaco: “Sosteniamoli con il televoto”

Stasera al via la 74esima edizione del Festival di Sanremo, con Napoli e la Campania sempre più protagonista con tre alfieri in gara (Geolier, Big Mama e i The Kolors) che sono tra i favoriti alla vittoria in finale, oltre i vari Mahmood, Annalisa e Irama. Per i The Kolors però ci sarà una carica in più e arriva direttamente dalla città di Cardito, dove il sindaco Giuseppe Cardillo ha voluto lanciare un messaggio pubblico per il gruppo formato dai due concittadini, i cugini Fiordispino, e il bassista Dario Iaculli.

Cardito supporta i The Kolors a Sanremo, il messaggio del sindaco Giuseppe Cardillo

Per i The Kolors è un ritorno a Sanremo, dopo l’esordio nel 2018 con il brano Frida (mai, mai mai). Il gruppo creato a Milano dai cugini di Cardito e il bassista pugliese quest’anno ha grosse chance per fare un exploit in classifica grazie al loro brano “Un ragazzo una ragazza”. Nonostante i tanti big in gara quest’anno la speranza non è perduta.

A supporto del gruppo ci sarà anche la città di Cardito che farà il tifo per il gruppo, come ha sottolineato il sindaco Giuseppe Cardillo nel messaggio pubblico che ha voluto lanciare: “Quest’anno abbiamo un motivo in più per seguire il festival di Sanremo a salire sul palco dell’Ariston ci saranno i nostri concittadini del gruppo musicale “THE KOLORS”. Dopo il successo di quest’estate con Italo Disco che li ha portati in giro per l’Italia e per l’Europa, stasera proporranno il nuovo brano “Un ragazzo una ragazza”. Toccherà anche a noi sostenerli con il televoto. Siamo sicuri che sarà un grande successo! #sanremo2024″.

Questa sera il gruppo si esibirà dopo Alessandra Amoroso al quattordicesimo posto. Mentre per gli altri campani c’è Geolier al dodicesimo posto e Big Mama al diciassettesimo.