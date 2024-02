Manfredi annuncia: “A Napoli un grande torneo di tennis. Farò il palazzetto nella zona est”

A Napoli un nuovo palazzetto dello sport ed insieme ad esso un grande torneo indoor di tennis. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi al Maschio Angioino, in occasione della inaugurazione dell’esposizione della Coppa Davis. A essere interessata sarebbe quasi certamente la zona est della città, dunque verosimilmente i quartieri di Ponticelli e Barra.

Un nuovo palazzetto dello sport a Napoli

Con l’exploit del fenomeno basket, con il grande cammino stagionale della Gevi Napoli già vincitrice della Coppa Italia e probabile contendente al titolo nazionale, si è resa evidente l’inadeguatezza del Palabarbuto, che tra le proprie criticità vanta anche la vicinanza con lo stadio Maradona. Quest’anno, infatti, a causa della contemporaneità con una gara casalinga del Calcio Napoli, è stata già spostata una partita di pallacanestro tra Napoli e Milano, un match di grande rilievo. È evidente che ciò è molto triste, se non proprio inammissibile per rispetto agli appassionati di basket. Senza considerare la condizione di un quartiere come Fuorigrotta che è il fulcro di tutti i grandi eventi cittadini, perennemente alle prese con traffico e un’invasione di migliaia di persone.

Manfredi annuncia la costruzione del palazzetto: “Valutiamo zone diverse della città”

In questo solco si inserisce l’intervento del sindaco Gaetano Manfredi: “Una città come Napoli ha bisogno di più spazi per lo sport, ma anche che siano distribuiti sul territorio. Ovviamente l’area occidentale ha una sua vocazione storica dal punto di vista sportivo, però anche un’eccessiva concentrazione di impianti nello stesso posto ne rende difficile la fruizione. Su questo stiamo facendo delle valutazioni sul piano dei trasporti, della mobilità, dell’accoglienza. Stiamo valutando varie soluzioni”.

Sull’argomento cittadella: “Abbiamo già una cittadella ideale. Abbiamo lo stadio, se ci mettiamo di fianco il palazzetto, i grandi eventi significano spostare decine di migliaia di persone contemporaneamente e come sappiamo è molto complicato farlo. Si possono fare eventi contemporanei anche in diverse parti della città, garantendo una mobilità e facendo in modo che ci sia una perfetta compatibilità altrimenti limitiamo l’uso degli impianti che realizziamo”.

Un grande torneo indoor di tennis in città

Continua Manfredi: “Stiamo facendo una valutazione verso est che potrebbe essere un luogo dove oggi noi abbiamo una grande possibilità di trasporto, perché oggi noi abbiamo la metropolitana, gli spazi dover poter fare i parcheggi. È un’opzione che stiamo valutando. Con un grande palazzetto avremmo anche un grande torneo indoor di tennis“.