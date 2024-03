Stefano De Martino fa visita al Cardarelli: mattinata tra selfie e sorrisi con i pazienti per una buona causa

Cuore d’oro da parte di Stefano De Martino. Lo show-man del momento ha visitato qualche giorno fa l’ospedale Cardarelli di Napoli per una visita al reparto di Ematologia Trapianti ed Ematologia. Una sorpresa riuscita visto lo stupore dei pazienti e dei tanti addetti ai lavori. Un modo per dare un sostegno e un incentivo alle persone di donare il midollo e il sangue, alle tante persone che ne hanno bisogno. Tra selfie e chiacchiere, la mattinata del nativo di Torre Annunziata si poneva l’obiettivo di far ritrovare un sorriso ai tanti pazienti.

Stefano De Martino al Cardarelli, l’invito è quello di donare il midollo e il sangue

Tanti sorrisi e foto, per una mattinata all’insegna della sensibilizzazione al donare il midollo e il sangue ai tanti pazienti che ne hanno bisogno. La sorpresa è decisamente riuscita, visto lo stupore di tutti quelli che sono riusciti ad incontrare lo show-man che ha voluto sottolineare la causa della sua presenza.

Questo è invece il comunicato dell’ospedale Cardarelli, che ha dato le linee guida per poter donare il midollo osseo: “Per diventare un donatore di midollo osseo occorre avere tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buona salute e iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo-IBMDR. Per accedere al registro è necessario fare un primo screening: vale a dire un colloquio anamnestico e un prelievo di saliva o sangue, per procedere alla tipizzazione. Se non sono riscontrate controindicazioni cliniche, si può entrare nel Registro IBMDR dove si resterà fino al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di vita. Scopri come iscriverti al registro: https://donatori.galliera.it/preiscrizione/. Per donare il sangue al Cardarelli il centro donazione ospedaliero è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso il piano terra del padiglione E. Per info: 081/7472489 – 331/6702222″.