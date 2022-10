Stefano De Martino si regala per i suoi 33 anni una villa a Posillipo sul mare: gioiello da 2 milioni di euro

Stefano De Martino si è regalato una villa a Posillipo. Ieri ha compiuto 33 anni e in un video Instagram il conduttore tv partenopeo ha mostrato la sua nuova casa sua a Posillipo dalla quale è possibile accedere direttamente al mare.

Stefano De Martino mostra la sua nuova casa

Nel video mostra le chiavi, apre il cancelletto in ferro e poi scende sul mare mozzafiato di Posillipo. L’ex ballerino di Amici ha portato i followers alla scoperta del suo angolo di paradiso.

Dell’interno della casa non si sa molto, ma secondo quanto scrive The Pipol Gossip l’acquisto della villa sarebbe costato all’ex ballerino una cifra come 2 milioni di euro.

Stasera tutto è possibile su Rai 2

La villa si trova all’interno di un parco privato esclusivo. Intanto stasera ritorna in tv con la trasmissione “Stasera tutto è possibile”. Lunedì, 26 settembre 2022, è tornato su Rai 2 alle 21:20, Stasera tutto è possibile, lo show comico condotto da Stefano De Martino che ha dato il via ad una nuova stagione ricca di risate. “Avete presente come è andata la passata edizione? Ecco, quest’anno sarà ancora peggio” – aveva annunciato il conduttore in un video diffuso sui canali social della Rai che mostra alcune esilaranti scene dello scorso anno.

De Martino sarà ancora una volta alla guida dello show che ha conquistato i telespettatori. Soltanto qualche mese fa, rivolgendosi all’Ansa, aveva dichiarato: “Questo programma lo sento nelle mie corde. Sono circondato da amici, professionisti ed è tutto basato sull’improvvisazione”.

Ex ballerino, Stefano, come conduttore ha portato in tv anche Bar Stella, di cui è stato anche autore, ripercorrendo le sue origini: il titolo del programma porta, infatti, il nome del bar che aveva aperto suo nonno a Torre Annunziata nel lontano 1922.