Allarme terrorismo, il ministro: “Napoli è uno dei luoghi sensibili, a Pasqua tanti visitatori”

Con l’arrivo del weekend della Pasqua, anche quest’anno Napoli si afferma tra le mete più gettonate sul fronte turistico. Una situazione che ha spinto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a mettere in guardia le autorità sul tanto discusso allarme terrorismo, accentuato a seguito delle ultime vicende russe che hanno mosso l’Italia a tutelare le sue maggiori città, tra cui quella campana.

Precisiamo che si tratta di misure preventive che dovrebbero essere incentivate in ogni paese vista la reale esistenza, da sempre, dei movimenti terroristici. Ciò non significa che sussista un reale ed accertato pericolo, al contrario si cerca di mettere in campo interventi di sicurezza che possano garantire tranquillità e smorzare anche il minimo disagio. La necessità di rafforzare tali controlli nel periodo pasquale deriva proprio dalla grande quantità di visitatori che affolleranno la città, rendendola un possibile obiettivo rispetto ad un posto poco popolato.

Paura terrorismo a Napoli? Le parole di Tajani

Durante la conferenza stampa nella Prefettura partenopea per l’organizzazione del G7 che si terrà a Capri dal 17 al 19 aprile 2024, il ministro Tajani ha dichiarato: “Soprattutto in questa settimana saranno considerati sensibili qui luoghi in cui ci saranno migliaia di visitatori, proprio come Napoli. Il numero degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine sarà adeguato alle esigenze della città. Napoli avrà il trattamento che riserveremo anche a Roma, Milano e gli altri grandi centri del Paese“.

Sul G7 che si organizzerà a Capri, il ministro ha poi voluto aggiungere: “Ci attendiamo almeno trecento delegati. Abbiamo scelto Capri perché è un’eccellenza del nostro territorio e siamo sicuri darà una grande risposta”. Prenderanno parte all’incontro i ministri di settore di Italia, Regno Unito, Usa, Canada, Giappone, Francia e Germania oltre all’Unione europea. L’evento anticiperà il G7 dei capi di Governo che si terrà a giugno, in Puglia. “Sul tavolo – ha specificato Tajani – ci saranno temi di stretta attualità come la guerra in Ucraina, il conflitto di Gaza, il terrorismo e le tensioni del Mediterraneo”.