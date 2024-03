La Linea 6 della Metropolitana di Napoli sarà aperta entro questa estate. Parola del sindaco Gaetano Manfredi che, insieme all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza ha effettuato un sopralluogo sulla tratta ed in particolare alla stazione di Chiaia.

La Linea 6 aperta entro l’estate 2024

“Sopralluogo sull’intera Linea 6 con visita alla stazione di Chiaia – ha scritto Gaetano Manfredi su Facebook – I lavori procedono e contiamo di aprire l’intera tratta, che collegherà Piazza Municipio alla Mostra d’Oltremare e allo Stadio Maradona, passando per varie stazioni delle aree di Fuorigrotta e di Chiaia, entro questa estate. La riapertura della Linea 6 rappresenta un grande tassello per la mobilità della nostra città con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente ed interconnesso”.

Un annuncio importantissimo per la viabilità cittadina, nella vita di tutti i giorni così come quella legata ai grandi eventi, sportivi e nel solo, che si tengono nel quartiere Fuorigrotta, attualmente difficilmente raggiungibile in particolar modo di sera con il trasporto pubblico. L’interscambio tra la Linea 1 e la Linea 6 permette in tal modo di collegare gran parte della città, con tutte le implicazioni positive del prolungamento dell’orario di esercizio nei fine settimana e in occasione delle festività.

Il tracciato della Linea 6

La Linea 6 metropolitana collega attualmente il quartiere Fuorigrotta con Mergellina. La tratta già realizzata copre 4 stazioni: Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, su un tracciato di 2,3 km. In fase di completamento la realizzazione delle stazioni Arco Mirelli, San Pasquale e Chiaia. A lavori ultimati il tracciato complessivo coprirà 5,5 km e 8 stazioni con il nodo di interscambio nella centrale Piazza Municipio con Linea 1 metropolitana. Oltre al nodo di interscambio a Municipio (Linea 1), la Linea 6 si interconnette con la ferrovia Cumana alla fermata Tecchio mentre a Mergellina è direttamente collegata con la Linea 2 metropolitana (Trenitalia).

A regime la Linea 6 della Metropolitana di Napoli potrà trasportare 7.600 passeggeri per ora e per direzione con una frequenza di circa 4,5 minuti, come ulteriore contributo alla riduzione del traffico di superficie.