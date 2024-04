“Tutti nel vortice del Palasport”: Annalisa annuncia il sold-out per la tappa di Napoli

Annalisa annuncia il sold-out per la tappa a Napoli del suo tour

Annalisa è sempre più la regina della musica italiana in questo 2024. La cantante ligure negli ultimi anni si è affermata ai massimi livelli, con pezzi che hanno fatto record di ascolti, battuto record e scalato classifiche di ogni genere. Quest’anno poi, con il terzo posto a Sanremo raggiunto con il brano “Sinceramente”, la cantante ha convinto davvero tutti, aumentando ancora di più la sua fama che è oramai internazionale. Da qualche settimana è invece cominciato il suo tour che sta facendo segnare numeri da brividi, con la tappa del 13 aprile al Palapartenope che è arrivata al sold-out.

Annalisa sbanca Napoli, la tappa al Palapartenope è sold-out

Il tour iniziato qualche settimana fa sta vivendo di un successo spaventoso. Le prime tappe sono arrivate tutte al sold-out, con la cantante ligure che si è esibita nelle maggiori città del nord Italia. “Tutti nel vortice” lo slogan del tour, e le parole che ha voluto usare la stessa cantante savonese per annunciare su Instagram il sold-out della tappa partenopea.

Anche sui social i fans nelle ultime ore si sono scatenati, con tante testimonianze e racconti e le ansie in vista del concerto. Molti raccontano sia il primo, altri invece postano foto di altre date degli anni scorsi. Annalisa è sempre di più una delle “icone moderne” più amate ed apprezzate dai tanti giovani che si sono avvicinati negli ultimi anni sempre di più alla musica italiana. In attesa di scoprire il prossimo tormentone estivo che la cantante ligure annuncerà nei prossimi mesi. Senza dimenticare che la sua “Sinceramente” è tornata in vetta alle classifiche grazie al remix fatto insieme al dj internazionale Bob Sinclair, diventando un tormentone anche nelle discoteche di tutto il mondo.