VIDEO/ Dai concerti e le frasi d’amore verso Napoli al coro “Voi siete napoletani”: Lazza nello scandalo

Ennesima scena pietosa negli stadi, altro giro altra corsa verrebbe da dire, dopo il coro razzista contro Napoli ed i napoletani. La scena triste si è consumata ieri sera durante l’andata del quarto di finale di Europa League tra Milan e Roma. Oltre la curva rossonera, che per prendere in giro i tifosi giallorossi li accomuna ai napoletani, a cantare questi beceri cori è stato pizzicato anche il rapper Lazza, uno degli artisti del momento in Italia, che più volte ha anche presenziato a Napoli con i suoi tour oltre ad aver affiancato Geolier e Gigi D’Alessio nella canzone Chiagne.

Lazza beccato a cantare contro Napoli a San Siro

Il tutto durante il primo tempo della sfida d’andata dei quarti di Europa League tra Milan e Roma (conclusa con la vittoria dei giallorossi grazie al sigillo di Mancini). Durante una pausa di gioco, i tifosi rossoneri fanno partire dalla loro curva l’ennesimo coro contro Napoli ed i napoletani all’indirizzo dei romanisti. Il fattaccio si consuma poi nei secondi successivi, quando la regia internazionale, sfruttando la pausa in campo, inquadra il rapper Lazza che intona il coro.

Il video ha fatto rapidamente il giro del web, con l’indignazione di tantissime persone. Lazza in passato oltre varie collaborazioni con rapper napoletani, tra cui con Geolier, ha sempre raccontato di amare Napoli e tutti i napoletani. L’opinione pubblica si schiera tutta contro il rapper, il labiale è evidente e non c’è nessuna via di scampo per “uscirne puliti” da questa situazione. Per ora Lazza non ha ancora commentato la vicenda, nonostante sui suoi social è sempre molto attento e vigile alle varie vicende che succedono nel mondo dello spettacolo.