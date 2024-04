VIDEO/ “Mon amour” per due: al concerto di Annalisa a Napoli spunta il duetto con Gigi D’Alessio

Sabato sera c’è stato il trionfo di Annalisa al PalaPartenope. La cantante ligure nel pieno del suo tour ha fatto tappa a Napoli con l’ennesimo sold-out di fila che ha confermato come la 38enne sia una delle cantanti del momento, in Italia e nel mondo. Dopo la tappa pugliese, dove Annalisa si era dilettata nel duetto con Serena Brancale sulle note del tormentone social Baccalà, ha voluto omaggiare anche Napoli con un duetto piaciuto tanto ai fans presenti. Infatti al fianco della cantante è spuntato Gigi D’Alessio, con cui ha cantato il suo tormentone per eccellenza, Mon Amour.

Gigi D’Alessio e Annalisa scatenano Napoli e il PalaPartenope a suon di Mon Amour

Una sorpresa gradita dai tantissimi presenti al concerto sabato scorso. Un trionfo potremmo dire, quello che ha visto Annalisa assoluta protagonista. La star italiana continua a diventare sempre di più un’icona pop e i numeri del suo tour sono la conferma. A Napoli è arrivato l’ennesimo sold-out di fila e non sarà l’unico visto che anche le prossime date stanno facendo segnare numeri da record. La ciliegina sulla torta dell’ultima tappa è stato poi il duetto, così come successo precedentemente a Bari, in omaggio ad una tradizione di fatto che vuole una featuring sul palco con un’icona della città ospitante dell’evento.

Nonostante molti insistessero sulla possibile presenza del rapper Geolier, la cantante ligure ha sorpreso tutti facendo salire sul palco Gigi D’Alessio. I due si sono scatenati poi sulle note di “Mon Amour” (quella del cantante napoletano) creando un duetto da brividi che ha conquistato tutto il palazzetto. Lo stesso D’Alessio al termine dell’esibizione ci ha tenuto a ringraziare tutti strappando la premessa di Annalisa in vista dei prossimi concerti che il cantante napoletano terrà quest’estate. Si prospetta dunque un graditissimo ritorno a Napoli.