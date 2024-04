Follia a Napoli: neonato di pochi mesi portato sullo scooter, senza alcuna protezione

Viaggiano in tre sullo scooter, ma il passeggero centrale è un neonato di pochi mesi. Immagini scattate domenica 14 aprile a Napoli, in via Girolamo Santacroce, che evidenziano la mancanza di prudenza e buon senso di coloro – probabilmente i genitori – che hanno scelto di sacrificare la sicurezza per la comodità di un viaggio più veloce in una assolata domenica primaverile.

Napoli, neonato di pochi mesi sullo scooter

È superfluo cercare di commentare l’episodio. Una vita così tenera messa in pericolo da una condotta scellerata, non solo in se stessa, ma anche alla luce delle condizioni del manto stradale partenopeo, della brutta abitudine di compiere manovre spericolate da parte di alcuni automobilisti, dell’alta velocità. Un neonato, così piccolo e tenuto in braccio in una situazione così scomoda, in caso di un cambio di direzione o una frenata improvvisa potrebbe scivolare o schiacciarsi contro la schiena del guidatore. Basta poco perché possa farsi seriamente del male.

In determinate zone di Napoli purtroppo è consuetudine assistere a spettacoli del genere. Il traffico convince piuttosto facilmente le famiglie a scegliere le due ruote anziché l’auto, anche a costo di trasportare bambini in tenera età. Si tratta ovviamente di una minoranza, ma che si rende evidente poiché protagonista di gesti estremamente insensati e pericolosi, che difficilmente passano inosservati.