Stefano De Martino a Sanremo? La risposta: “Sono troppo giovane, aspetto di avere qualche capello bianco”

Dopo l’addio di Amadeus dalla Rai, è partito il toto-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Sono tanti i nomi in lizza e tra Carlo Conti e Alessandro Cattelan, in lizza c’è anche Stefano Di Martino. Lo show-man del momento di casa Rai, dopo il successo con Step, secondo molti è in grado di fare il grande salto passando alla conduzione del “programma madre” dell’emittente televisiva. Alle tante voci però ha voluto rispondere lo stesso Stefano De Martino a “Il Messaggero”, placando gli animi ma lasciando una piccola porta aperta.

Stefano De Martino risponde ai rumors su Sanremo 2025

Il cerchio dunque si stringe a tre aspiranti post-Amadeus. Oltre a Carlo Conti la Rai pensa anche ai due show-man del momento: Stefano De Martino e Alessandro Cattelan. Scelta anche per continuare a seguire l’opinione del pubblico, visto che i due sono molto amati dai telespettatori italiani. Il nativo di Torre Annunziata però ha voluto rispondere a modo suo su tutti questi rumors, spegnendo qualche voce di troppo in merito, ma senza smentire completamente la notizia.

Le parole di Stefano De Martino su Sanremo 2025: “Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se squilla, rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela. Chi mi piacerebbe vedere a condurre sul palco? Mi piacerebbe, questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest’epoca”.