STEP, record di ascolti per Stefano De Martino: “Mai così tanti, vi chiamerei uno a uno”

Ha fatto il pieno di ascolti Stasera tutto è possibile, il programma andato in onda su Rai 2, condotto da Stefano De Martino, che per la prima volta ha superato i due milioni di spettatori. È stato proprio il ballerino napoletano originario di Torre Annunziata a capo della trasmissione ad annunciare, attraverso i suoi canali social, il grande traguardo raggiunto.

Stasera Tutto è Possibile, boom di ascolti per De Martino

“Da quando mi hanno eletto capitano di questa ciurma fantastica, voi STEP-fans non eravate mai stati così tanti. Vi chiamerei ad uno ad uno per dimostrarvi il mio affetto ma più di due milioni di telefonate non si riescono a fare in tempi brevi” – ha scritto De Martino dopo aver appreso i dati di ascolto pervenuti.

Stasera tutto è possibile ha totalizzato ben 2.002.000 spettatori pari al 12,7% di share, piazzandosi sul podio dei programmi più visti della serata di ieri, secondo soltanto a Terra Amara (3.168.000 spettatori, share del 18%) e Volami Via (2.563.000 spettatori, share del 14.1%).

Il varietà televisivo continua, dunque, a guadagnarsi consensi sottoponendo alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e sportivi ad una serie di divertenti prove. Ancora una volta gli ospiti fissi di questa edizione sono Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

A convincere il pubblico anche la conduzione di Stefano De Martino, definito da molti lo show-man del momento che nonostante gli impegni professionali non perde mai l’occasione per ritornare nella sua città. Proprio pochi giorni fa si è recato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli per far visita ai pazienti del reparto di Trapianti ed Ematologia, avviando allo stesso tempo una campagna di sensibilizzazione per incentivare le persone a donare il midollo e il sangue.