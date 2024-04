Napoli, travolta da un camion dell’Asia mentre è in bici: morta una giovane ragazza

Non ce l’ha fatta la giovane ragazza travolta a Napoli, in piazza Cavour, da un camion della ditta Asia: è stata dichiarata morta questa mattina, dopo il trasferimento all’ospedale del Mare.

Napoli, travolta dal camion Asia: morta una ragazza

La tragedia si sarebbe consumata nel corso della notte. La ragazza, di origini straniere, si trovava a bordo di una bici quando si sarebbe schiantata contro il mezzo dell’azienda di rifiuti partenopea. Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito gravi, rendendo necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, la giovane non ce l’ha fatta: si è spenta questa mattina all’ospedale del Mare. Anche l’amministrazione comunale, tramite una nota, ha espresso il proprio cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa della ragazza.

“Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo Asia e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera. Siamo vicini ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto. Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le dinamiche dell’incidente ed accertate le responsabilità per l’accaduto” – si legge nel messaggio di dolore dell’amministrazione comunale di Napoli.

Una tragedia che si aggiunge ad un altro dramma che ha sconvolto l’intera Campania: la morte di Francesco Pio, un bimbo di soli 13 mesi morto dopo essere stato azzannato da due pitbull a Eboli, in provincia di Salerno. Il piccolo si trovava in braccio a suo zio quando i cani si sarebbero scagliati contro di lui con violenza. Entrambi i pitbull, appartenenti ai proprietari dello stabile, erano liberi nel cortile.