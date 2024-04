Ragazza intervistata a Milano: “Napoli è la città più brutta, non è Italia. Non ci sono mai stata”

Sta facendo il giro del web un filmato in cui una ragazza, intervistata in piazza San Babila a Milano, afferma che la città più brutta d’Italia è Napoli, pur non essendoci stata. Il filmato è stato ripreso da un influencer di Foggia, Francesco Russo, che risponde a tono alla ragazza evidenziando l’assurdità di quanto ha affermato.

Ragazza intervistata a Milano: “Napoli è la città più brutta d’Italia”

“Qual è la città più brutta d’Italia secondo te?” – viene chiesto alla ragazza, la quale prontamente risponde: “Napoli, perché non è Italia“. Le viene domandato se ci sia mai stata, e lei: “No, c’è la mafia”. Poi aggiunge che al Sud ci andrebbe, in particolare in Puglia.

A questo punto c’è uno stacco nel video e prende la parola Russo: “Cucciola, non ti scomodare. Statti a casa perché quelli come te non li vogliamo. Hai giudicato Napoli, una delle città più belle d’Italia, dicendo che è brutta senza averla mai neanche visitata. Ma che significa? Ma dove sei uscita, dall’uovo di Pasqua dell’Eurospin? In tutto ciò se per te Napoli, che è più a nord di noi, non è Italia, noi che siamo in Puglia dove vorresti venire tu cosa saremmo? Poi dici che lì c’è la mafia: ok, avranno i loro problemi, però io ti posso assicurare che ci sono stato da turista e ti posso assicura che camminare al centro di Napoli da turista è bellissimo, nessuno ti dà fastidio. Cosa che non puoi dire delle tue città del nord, per esempio Milano. Se a Milano ti vai a fare una passeggiata a qualsiasi ora del giorno e soprattutto della notte è già un miracolo se ti ritiri sana e salva a casa”.

La classifica delle città più pericolose

Francesco Russo evidentemente conosce l’ultima classifica sulle città più pericolose d’Italia, in cui Milano figura proprio in prima posizione in un podio condiviso con Rimini e Roma. Seguono Bologna, Firenze e Torino che occupano rispettivamente la quarta, quinta e sesta posizione. Napoli occupa il decimo posto, preceduta da Imperia (settimo posto), Livorno (ottavo posto), Prato (nono posto).