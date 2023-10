Città più pericolose d’Italia, Milano al primo posto: dove si posiziona Napoli

Anche quest’anno, Il Sole 24 ore ha pubblicato l’indice della criminalità stilando la classifica delle città più pericolose d’Italia nel 2023, in base ai dati ufficiali comunicati dal Viminale: al primo posto si piazza Milano mentre Napoli finisce al decimo.

Città più pericolose d’Italia, la classifica: dove si posiziona Napoli

La classifica annuale de Il Sole 24 Ore fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente. La città più pericolosa d’Italia è ancora una volta Milano con un numero di 6.991 reati per ogni 100 mila abitanti conferma il medesimo primato dello scorso anno.

Tra i reati più frequenti registrati nel capoluogo lombardo spiccano furti, rapine, omicidi volontari, violenze sessuali, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, percosse, danneggiamenti, truffe e frodi informatiche, violazioni alla proprietà intellettuale.

Al secondo posto c’è Rimini mentre al terzo posto si posiziona Roma che con 231.293 denunce totali chiude il podio delle località meno sicure dello stivale. Seguono Bologna, Firenze e Torino che occupano rispettivamente la quarta, quinta e sesta posizione.

Napoli occupa il decimo posto, preceduta da Imperia (settimo posto), Livorno (ottavo posto), Prato (nono posto). La città partenopea, dunque, mantiene la stessa media dello scorso anno, andando a chiudere anche stavolta la Top Ten.

Non possiamo certo definirlo un buon risultato – come invece lo è quello registrato per Benevento che conquistando la 103esima posizione si attesta tra le città più sicure e tranquille della nazione – ma sicuramente basta guardare il podio per mettere a tacere pregiudizi e stereotipi che da anni sporcano la nostra città.

Se Napoli è da sempre etichettata come culla di violenza e inciviltà, è ancora una volta Milano a primeggiare nell’indice di criminalità insieme ad altre città del Nord che raggiungono il podio o precedono il capoluogo campano.