VIDEO/ Festa improvvisa in strada, tik-toker bloccano il traffico per sparare i fuochi d’artificio

Tutti fermi, tutti zitti, tutti in coda mentre loro festeggiano. L’altra sera a Casalnuovo di Napoli è andato di scena l’ormai consueto spettacolo pirotecnico di prepotenza di coloro che occupano e bloccano le strade pubbliche per festeggiare con batterie di fuochi d’artificio mentre il traffico viene paralizzato e gli automobilisti costretti ad attendere la fine dei festeggiamenti. E se si fosse palesata un’emergenza medico-sanitaria, con la necessità di avere la corsia sgombra per raggiungere velocemente il pronto soccorso?

VIDEO/ Casalnuovo di Napoli: festa improvvisa in strada, tik-toker bloccano il traffico per sparare i fuochi d’artificio

Secondo i cittadini che hanno segnalato l’accaduto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, tra i protagonisti dell’improvvisata festa ci sarebbe stato anche un noto tik-toker.

“Ora con l’estate alle porte il fenomeno non potrà che peggiorare, spareranno fuochi tutti i giorni, tutte le notti disturbando la quiete pubblica, impossessandosi delle strade e creando fonti di pericolo. Sono anni e anni che denunciamo e oramai sempre più cittadini ci appoggiano, sono davvero esasperati. I danni e gli incidenti causati dall’ utilizzo inappropriato ed inesperto dei fuochi pirotecnici son già stati molteplici” – ha dichiarato Borrelli con il coportavoce regionale di Europa Verde Rosario Visone.