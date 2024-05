Davvero incredibile quanto accaduto questa mattina a Napoli, nella trafficatissima via Acton. Un’auto che viaggiava in direzione della Galleria Vittoria, si è infatti improvvisamente ribaltata al centro della carreggiata in maniera molto pericolosa.

Napoli, incredibile a via Acton: auto si ribalta in pieno giorno. Come sta il conducente

L’episodio è avvenuto verso le 8 di stamane, in un orario di punta per tutti i lavoratori che si dirigono verso uffici ed attività. La dinamica dell’episodio è ancora poco chiara: stando alle prime testimonianze raccolte, sarebbe stata una manovra imprudente dell’autista a provocare il ribaltamento.

Il conducente è rimasto incredibilmente illeso, e non ha provocato danni secondari a coloro che si trovavano in zona. La vettura è rimasta ferma per ore al centro della carreggiata, in attesa di essere spostata dal carro attrezzi. La polizia municipale ha provveduto tempestivamente a mettere in sicurezza l’area, deviando il traffico.

La folle carambola per fortuna non ha causato guai ben peggiori: in tal senso il traffico lento di quelle ore potrebbe aver aiutato ad evitare l’impatto con qualche veicolo proveniente da dietro ad alta velocità, come sarebbe potuto accadere di sera.