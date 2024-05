La nona tappa del Giro d’Italia si corre da Avezzano a Napoli, 206 km di strada con un dislivello di 1300 metri.

I primi 180 km sono di avvicinamento al finale impegnativo. La prima parte si svolge prevalentemente su strade a scorrimento veloce in gran parte rettilinee intervallate da diverse gallerie. Dopo aver affiancato la costa tirrenica si arriva alla zona di Monte di Procida dove si svolgono gli ultimi impegnativi chilometri.

Il Giro d’Italia fa tappa a Napoli: le date e la mappa delle strade chiuse al traffico

Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti su viale Dohrn e via Caracciolo verso est. Giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimo km per poi ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo.

È istituito, in occasione dello svolgimento della 9^ tappa del Giro d’Italia 2024 il dispositivo di circolazione così articolato:

A) Il 12 maggio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze

1. il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade:

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo.

2. il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti di cui al precedente punto 1, per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti;

3. la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara sportiva di cui al precedente punto 1.

B) Dalle ore 18:00 del’11 maggio alle ore 17:30 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva di cui al precedente punto 1.

C) Il 12 maggio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze

1. il divieto di transito veicolare e di circolazione:

a) nel sottopasso di via Claudio;

b) in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano;

2. il senso unico di circolazione in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare;

3. il senso unico di circolazione in piazza Sannazaro nella carreggiata dall’intersezione con la galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno;

4. Il senso unico di circolazione in via Giordano Bruno dalla confluenza con piazza Sannazaro in direzione piazza della Repubblica.

D) Il 12 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e comunque fino a cessate esigenze in via Caracciolo, da via Tommaso Campanella a piazza della Repubblica, una corsia di emergenza di metri 3,50 lato fabbricati con direzione piazza della Repubblica (a cura degli organizzatori).

E) Il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento:

1. dalle ore 0:01 del 10 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via Cesario Console, ambo i lati;

2. dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 23:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in viale Dohrn, ambo i lati;

3. dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo, nel tratto tra piazza della Repubblica e via Tommaso Campanella

4. dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via Sannazaro, ambo i lati.

F) Il divieto di transito eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento:

1. dalle ore 3:00 alle ore 23:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo e in viale Dohrn;

2. dalle ore 3:00 alle ore 20:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo nel tratto tra piazza della Repubblica e via Tommaso Campanella.

G) Dalle ore 18:00 dell’11 maggio alle ore 20:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento, le aree di sosta riservate alle forze dell’ordine e le aree di sosta riservate ai titolari di contrassegno “H” personalizzato, in:

1. via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra via San Pasquale e vico S. Guido;

2. piazza Vittoria.

H) Il 12 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze:

1. senso unico di circolazione in via Sannazaro, da via F. Caracciolo a viale A. Gramsci;

2. per i veicoli provenienti da viale A. Gramsci, obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza Sannazaro.