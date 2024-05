FOTO/ Starbucks apre a Napoli, tra respiro internazionale e tradizione: ecco le prime immagini

Starbucks arriva (non senza qualche critica) anche a Napoli. La nota catena multinazionale americana di caffetterie e torrefazioni apre le porte del suo locale, situato nella Galleria Umberto I, a partire da mercoledì 23 maggio. sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21. Vesuviolive.it ha però avuto modo di entrare in anteprima, un pre-opening in cui erano presenti anche tanti volti noti, tra cui il sindaco Gaetano Manfredi.

Al via l’inaugurazione di Starbucks a Napoli nella Galleria Umberto I

A Napoli apre il secondo punto vendita di Starbucks della Campania, il 38esimo in Italia. Il negozio dà un’occupazione a 30 persone e ogni lavoratore sarà attentamente seguito con corsi di formazione e aggiornamento continuo. Per la multinazionale la città di Napoli era uno dei grandi obiettivi, essendo la patria del caffè: per tale motivo in questa sede (l’unica attualmente) le persone potranno gustare il caffè anche dalla tazzina e non solo dai classici bicchieri. Naturalmente, oltre al classico caffè, si potranno trovare tutti gli storici prodotti della catena a partire dal famoso “bicchiere col nome” che tanto fa impazzire i giovani e gli influencer. Naturalmente c’è anche il cibo, con una vasta scelta tra dolce e salato, per soddisfare tutti i palati.

La posizione è di quelle più strategiche, con la Galleria Umberto I che accoglie giorno dopo giorno tantissimi turisti. Sull’apertura ha parlato anche il CEO di Starbucks Italia che risponde così alle domande: “Siamo orgogliosi di portare l’offerta di Starbucks in una città vitale e piena di energia come Napoli, la cui tradizione culinaria e culturale attira ogni anno centinaia di migliaia di turisti. Il nostro arrivo in Campania avviene nel massimo rispetto del territorio e delle risorse che collaborano con noi, con la valorizzazione del patrimonio architettonico di ogni store e l’erogazione di corsi di formazione per ciascun dipendente. La Partnership tra Starbucks e Percassi ha portato negli anni il brand della sirena verde in siti suggestivi e contesti diversificati”.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Starbucks Napoli

Dove: Galleria Umberto I

Giorni e orari di apertura: dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 21