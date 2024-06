Torneo di calcio tra hotel, vince Federalberghi Costa del Vesuvio: festa a Villa Signorini

Si è concluso il primo torneo amatoriale di calcio a 8 tra squadre delle Federalberghi Napoli, Area flegrea e Costa del Vesuvio: festa conclusiva nella splendida cornice di Villa Signorini ad Ercolano.

Torneo tra Federalberghi, lo sport unisce le eccellenze della ricettività

Hanno svestito gli abiti da lavoro, lasciato stanze, sale e cucine (per qualche ora) ed indossato scarpette e pantaloncini: grande successo per il primo campionato “Hotels Napoli League“, vinto dalla squadra “Costa del Vesuvio Mountain Team“, una delle due compagini che hanno aggregato il personale delle strutture di Federalberghi Costa del Vesuvio.

Una vittoria dello sport, innanzi tutto, ma un’occasione per fare squadra tra realtà aziendali che rappresentano le eccellenze del mondo ricettivo napoletano: sui campi di calcio si è creata la sinergia necessaria per fare team e creare quel clima di collaborazione tra professionisti del turismo, utile a portare sempre più in alto il livello di qualità delle strutture dell’area partenopea.

Festa a Villa Signorini, Sorbo: “Che bello vincere da ‘provinciali'”

La festa conclusiva si è svolta a Villa Signorini: è il padrone di casa e vicepresidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Corrado Sorbo, a sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “È stata una bella soddisfazione da ‘provinciali’ vincere questa prima edizione – ironizza – è l’anno zero, speriamo che questo torneo possa crescere in futuro”.

Ma l’auspicio di Sorbo è che la sinergia nata tra gli operatori delle strutture possa coinvolgere anche le istituzioni per una crescita ancora maggiore: “Credo che il nostro settore sia la chiave di volta per queste aree”.

Palomba: “Lo sport serva ad aggregare”

Entusiasmo anche da parte di Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio: “Sono sempre stata appassionata di sport ed ho appreso con piacere la proposta del torneo: abbiamo seguito i ragazzi che hanno riportato questa vittoria. Credo che lo sport serva soprattutto ad aggregare, come già facciamo nelle nostre attività”.

L’iniziativa, ideata da Marco Zuppetta di Federalberghi Napoli ed organizzata a regola d’arte sotto l’egida dell’AICS Napoli grazie al responsabile Gennaro Buonocore ha ricevuto anche il patrocinio del comune di Napoli.