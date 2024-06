Ancora una vincita milionaria in Campania, dopo l’incredibile jackpot del Superenalotto di 101.511.953,21 euro finito ad un fortunatissimo anonimo che acquistò ad inizio maggio il biglietto con i numeri vincenti in una tabaccheria di via Toledo a Napoli, ieri sera la fortuna ha baciato un giocatore ad Anacapri.

Dopo il jackpot centrato a Napoli, vincita milionaria ad Anacapri: è caccia al fortunato

Una persona, di cui chiaramente non si conosce l’identità, si è intascata infatti l’incredibile cifra di un milione di euro al MillionDay. Baciato clamorosamente dalla dea bendata, il fortunato ha indovinato la sequela dei cinque numeri (3, 5, 18, 37, 54) che gli hanno consentito di ottenere il pazzesco bottino.

La notizia, rimasta inizialmente segreta, è iniziata a girare sull’isola di Capri in serata, dopo che il sito ufficiale del gioco del Lotto ha iniziato a diffondere la notizia. Ad Anacapri è così partita una vera e propria caccia al milionario, scatenata dalla curiosità degli abitanti del piccolo comune, che conta meno di 7 mila abitanti.

Il gioco del MillionDay è una delle varianti del più conosciuto Lotto, e si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 55 e consiste nel pronosticare 5 numeri da confrontare con i 5 numeri estratti. L’estrazione dei 5 numeri vincenti ha frequenza giornaliera e viene effettuata, attraverso un sistema informatico automatizzato, non prima delle ore 19:00 di ciascun giorno.