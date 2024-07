Tragedia a Napoli, con la moto si schianta sotto un’auto: è morto un uomo di 36 anni

Un grave incidente si è verificato a Napoli nella serata di ieri causando il decesso di uomo morto a soli 36 anni. Pare che si trovasse a bordo della sua moto quando si sarebbe scontrato con un’auto in via S. Ignazio di Loyola.

Incidente a Napoli, schianto in moto: morto un 36enne

L’incidente sarebbe avvenuto alle 21.45 circa, nei pressi del civico 188. Il motociclo sarebbe entrato in collisione frontale con una Range Rover, guidata da un ragazzo di 21 anni. Nell’impatto, il motociclo sarebbe rimasto incastrato sotto la parte anteriore sinistra dell’automobile.

Per il motociclista non ci sarebbe stato nulla da fare: nonostante il conducente della vettura si sia messo immediatamente in contatto con i soccorsi, giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’uomo, un cittadino napoletano, aveva 36 anni.

La U.O Infortunistica Stradale della Polizia Locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi tecnici necessari. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici mentre la salma del motociclista è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. La Polizia Locale di Napoli continua a impegnarsi nella tutela della sicurezza stradale e nella prevenzione degli incidenti, attraverso controlli costanti e mirati sul territorio.

Soltanto pochi giorni fa un altro schianto mortale si è verificato nei pressi di piazza Dante dove un uomo, alla guida della sua auto, nel fare inversione di marcia non si sarebbe accorto della presenza di una donna sulla carreggiata, travolgendola in pieno. La signora, di 76 anni, si è spenta presso l’ospedale Cardarelli di Napoli poche ore dopo, nonostante i tentativi messi in campo dai sanitari per rianimarla e un lungo intervento effettuato.