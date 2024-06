Tragedia a Napoli, fa inversione di marcia e prende in pieno una donna: è morta

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Napoli, in piazza Dante, causando il decesso di una donna, morta all’età di 76 anni durante la notte: stando a quanto rende noto l’amministrazione comunale, sarebbe stata investita da un’auto.

Napoli, incidente a piazza Dante: è morta una donna

Lo schianto si sarebbe verificato intorno alle 18.30 all’altezza del civico 73, di fronte alla fermata della Metro di piazza Dante. Pare che il conducente di un’auto a noleggio avrebbe preso in pieno la 76enne mentre faceva un’inversione di marcia, senza accorgersi della presenza della donna sulla carreggiata.

L’automobilista, un uomo di 54 anni, subito dopo lo scontro sarebbe sceso dalla vettura per prestare i primi soccorsi alla signora, poi ricoverata in codice rosso presso l’ospedale Cardarelli di Napoli per le gravi ferite riportate oltre a grandi perdite di sangue. Nonostante i tentativi messi in campo dai sanitari per rianimarla, e un lungo intervento chirurgico, la donna si sarebbe spenta nel corso della notte.

Il PM di turno ha sottoposto a sequestro il veicolo e il conducente è stato condotto presso una struttura sanitaria per essere sottoposto agli accertamenti tossicologici obbligatori. Sul posto si è recato immediatamente il personale dell’Infortunistica Stradale per i rilievi tecnici e per l’esatta ricostruzione della dinamica.

Un simile episodio si è verificato soltanto poche settimane fa in zona Ponticelli, tra via Argine e viale Margherita, quando una residente del posto è stata travolta in pieno da un autocarro mentre attraversava la strada. L’autista del mezzo pesante probabilmente non si sarebbe accorto del passaggio della donna, forse situata in un punto cieco della carreggiata, e avrebbe continuato la sua corsa. Soltanto durante il transito sulla corsia opposta sarebbe stato fermato dagli agenti che gli avrebbero notificato l’accaduto. La vittima era uscita di casa per fare la spesa e proprio in quel momento stava rientrando presso la sua abitazione.